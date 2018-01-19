Депутат уснул в прямом эфире на дебатах (видео)
08:26, 19 января 2018Курьёзы
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Видимо, дискуссия о том, выходить ли Британии из ЕС, была настолько "интересной", что консерватор уснул.
.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ— BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2018
Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире. Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.
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Как можно увидеть на записи, депутат спит под речь члена парламента Кена Кларка, представляющего доклад по Brexit.
Под конец ролика Свэйн просыпается, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.
Ранее пресс-секретарь российского лидера уснул в прямом эфире и в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.
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