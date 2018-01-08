В Швеции завели дело на мужчину, недовольного качеством секс-услуг

В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг, предоставленных ему в массажном салоне, после чего полиция завела на него дело, сообщает издание 24malmo.se.

Инцидент произошел в городе Мальмё. Уточняется, что 20-летний мужчина посетил массажную клинику, где после основной процедуры ему предложили воспользоваться секс-услугами.

Мужчина согласился, однако остался недоволен качеством услуги и потребовал вернуть деньги, а после отказа обратился в полиция.