В Сети показали голубя с "похмелья" (видео)

В сети появился забавный ролик с нехарактерным для голубя поведением.

Об этом пишет Golos.ua со ссылкой на британское издание Mirror.

Как видно на видео, городской голубь сидит на кузове авто, примкнув к заднему стеклу и не реагируя на слова свидетеля сцены. Только после умеренного толчка голубь приходит в себя и покидает насиженное место.

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Отмечается, что видео было записано 1 января в России.

Пользователи сети, увидевшие ролик, предположили, что голубь страдает от новогоднего похмелья.