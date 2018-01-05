В Сети показали голубя с "похмелья" (видео)

16:33, 05 января 2018
Курьёзы
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Пользователи сети, увидевшие ролик, предположили, что голубь страдает от новогоднего похмелья.

Иллюстрация / REUTERS

В сети появился забавный ролик с нехарактерным для голубя поведением.

Об этом пишет Golos.ua со ссылкой на британское издание Mirror.

Как видно на видео, городской голубь сидит на кузове авто, примкнув к заднему стеклу и не реагируя на слова свидетеля сцены. Только после умеренного толчка голубь приходит в себя и покидает насиженное место.

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Отмечается, что видео было записано 1 января в России.

Пользователи сети, увидевшие ролик, предположили, что голубь страдает от новогоднего похмелья.

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Теги: #пьяный голубь#голубь с похмелья