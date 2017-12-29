Китаянка перепутала зад обезьяны со светофором и попала в ДТП

В юго-западной провинции Китая жительница города Цзуньи спровоцировала ДТП из-за обезьяны, перепутав ее зад с красным сигналом светофора.

Как пишет издание tvbs, обезьяна залезла на металлическую опору с камерами видеонаблюдения над проезжей частью. Женщина, приняв ее зад за красный сигнал светофора, резко затормозила. Почти сразу в ее автомобиль сзади врезалось другое транспортное средство.

Пострадавших среди людей в результате ДТП не было, однако, автомобили получили серьезные повреждения.

Выяснилось, что обезьяна сбежала из цирка. Директор учреждения уже пообещал компенсировать ущерб водителям автомобилей.