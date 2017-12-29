Китаянка перепутала зад обезьяны со светофором и попала в ДТП
15:23, 29 декабря 2017Курьёзы
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Обезьяна залезла на металлическую опору с камерами видеонаблюдения над проезжей частью.
Обезьяна залезла на металлическую опору над дорогой / фото tvbs.com.tw
В юго-западной провинции Китая жительница города Цзуньи спровоцировала ДТП из-за обезьяны, перепутав ее зад с красным сигналом светофора.
Как пишет издание tvbs, обезьяна залезла на металлическую опору с камерами видеонаблюдения над проезжей частью. Женщина, приняв ее зад за красный сигнал светофора, резко затормозила. Почти сразу в ее автомобиль сзади врезалось другое транспортное средство.
Пострадавших среди людей в результате ДТП не было, однако, автомобили получили серьезные повреждения.
Женщина перепутала попу со светофором / фото tvbs.com.tw
Выяснилось, что обезьяна сбежала из цирка. Директор учреждения уже пообещал компенсировать ущерб водителям автомобилей.
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