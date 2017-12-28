Неудачная стрижка: в США арестовали парикмахера, который порезал ухо клиенту

В городе Мэдисон штата Висконсин полиция арестовала парикмахера, обвиняемого в том, что он во время стрижкий порезал ухо клиенту.

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Как отметили в полиции Медисона, пострадавший рассказал полицейским, что сначала парикмахер попросил мужчину не йорзать на стуле и прекратить вертеть головой (хотя пострадавший утверждает, что сидел спокойно), а после этого скрутил ему ухо и полоснул по нему ножницами.

Но на этом парикмахер не остановился, он прошелся триммером с нулевой насадкой по голове клиента, оставив по середине вибритый след, по бокам же волосы осталось длинным. При этом клиент просил срезать только несколько сантиметров с макушки.

Как отметили в полиции, когда пострадавший хотел уйти, стилист крикнул ему в след: «Вы же хотели налысо, разве нет?».

Задержанный же утверждает, что это был несчастный случай.

Полицейские арестовали 46-летнего парикмахера, обвиняя его в «вооруженном хулиганстве».

Напомним, в августе этого года в Киеве женщина избила парикмахершу салона за то, что ей не понравилась прическа, которую она сделала ее мужу.