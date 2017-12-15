РосСМИ назвали Порошенко "президентом России"

Пропагандистский российский ресурс Газета.ru допустил ошибку в должности президента Украины Петра Порошенко, назвав его президентом России. Об этом на своей странице в Facebook написала пользователь Оксана Духнич.

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"Газета.ру назначила Порошенко президентом России. Сейчас уже исправили, но начальный ход их мысли мне нравится", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее на российском ТВ Путина "перепутали" с Гитлером. Так, в программе новостей "Сейчас" петербургского "Пятого канала" случайно скрестили сюжеты про актера, играющего Гитлера, и встречу Владимира Путина с учителями.