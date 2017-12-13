Сотни собак "бигль" приняли участие в ежегодной рождественской вечеринке в Австралии (видео)

Сотни собак "бигль" приняли участие в ежегодной рождественской вечеринке в Австралии. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Вместе со своими хозяевами, собаки устроили праздничную прогулку. Прогулку на берегу океана приурочили к новогодним праздникам, поэтому большинство собачек пожаловали в соответствующем наряде: яркие шляпы, галстуки и даже костюмы с игрушечными оленями на спинах.

Как сообщал УНИАН, ученые выяснили музыкальные предпочтения собак.