Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак

Как показывают результаты нового исследования, опубликованного в журнале Physiology and Behavior, собакам не чуждо ничто человеческое - музыка помогает им справляться со стрессом, пишет "Газета.Ru".

А особенно они любят регги и софт-рок.

Ученые из Университета Глазго исследовали реакцию собак из питомника в Дамбартоне на разные жанры музыки - софт-рок, классику, регги, поп и другие, - чтобы понять, какая музыка действует на них наиболее расслабляюще. У каждой собаки оказались свои музыкальные предпочтения, но в целом, как сообщает ведущий автор исследования психолог Нил Эванс,«регги и софт-рок оказали наиболее положительное влияние»

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Это исследование - продолжение его предыдущей работы, опубликованной в журнале Physiology and Behavior в 2015 году, в которой он показал, что музыка помогает уменьшить стресс у животных в питомниках. Новое исследование было проведено при содействии Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA). Команда сравнила две группы собак из питомника - одна из них ежедневно слушала классическую музыку в течение недели, другая же проводила это время в тишине. На следующую неделю группы меняли местами.

Исследователи следили за сердцебиением, слюноотделением и поведением собак в обеих группах. Выяснилось, что спустя неделю музыкальных сессий у собак снижалась частота сердцебиения и они вели себя более спокойно и тихо, сидели или лежали.

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Но спустя неделю тишины они вернулись к прежнему агрессивному состоянию, постоянно лаяли и подпрыгивали.

Однако исследование реакции собак в течение более продолжительных периодов времени показало, что они довольно быстро становятся невосприимчивыми к музыке - это происходит уже спустя неделю регулярных прослушиваний. Кроме того, положительный эффект проходит уже через пару дней.