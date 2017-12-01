Стадо коров атаковало наглую птицу, но безуспешно (видео)
18:08, 01 декабря 2017Курьёзы
1138
Создается впечатление, что коровы боятся птицу сильнее, она их.
На сайте Reddit набирает популярность гифка, на котором стадо коров попыталось атаковать канадскую казарку.
Читайте такжеЛяшко и в Германии нашел коров (фото)
Так, животные по очереди подходили к птице и запугивали ее, но та даже на них не реагировала, оставаясь невозмутимой.
Как сообщал УНИАН, вертолет Robinson R22 разбился из-за коровы на севере штата Квинсленд в Австралии, где фермеры нередко используют низколетящие вертолеты, чтобы управляться со стадами, разбредающимися по большой площади.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter