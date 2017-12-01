Стадо коров атаковало наглую птицу, но безуспешно (видео)

На сайте Reddit набирает популярность гифка, на котором стадо коров попыталось атаковать канадскую казарку.

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Так, животные по очереди подходили к птице и запугивали ее, но та даже на них не реагировала, оставаясь невозмутимой.

Как сообщал УНИАН, вертолет Robinson R22 разбился из-за коровы на севере штата Квинсленд в Австралии, где фермеры нередко используют низколетящие вертолеты, чтобы управляться со стадами, разбредающимися по большой площади.