В Австралии гигантский паук-охотник напугал пару в их доме

Огромный паук-охотник размером с обеденную тарелку сильно напугал пару в австралийском Квинсленде, неожиданно появившись на стеклянных дверях дома. Об этом сообщает Daily Mail.

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Лорен Анселль разместила фотографию страшного паука-охотника на своей странице в Facebook.

По словам Анселль, паук появился с внешней стороны окна, когда ее парень пытался приготовить обед. Она заявила, что паук казался безвредным, но ему не понравилось, когда пара пыталась прогнать его со стекла.

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"Мы не хотели его убивать, но ему не понравилось, что пытались его переместить. Он все еще жив и счастлив. Я назвала его Арагог", - сказала Лорен.

Она отметила, что паук сейчас где-то в саду и пара больше не видела его.