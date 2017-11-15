Календарь с сосиской в тесте вместо Иисуса возмутил верующих

Сеть британских кафе Greggs извинилась за изображение рождественского вертепа, на котором вместо младенца Иисуса была нарисована сосиска в тесте. На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию, передает Meduza.

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Британцев возмутила одна из иллюстраций рождественского календаря компании. Представитель компании заявила: «Нам очень жаль за то, что мы кого-либо оскорбили. Мы не хотели этого».

Как сообщал УНИАН, ранее королю Бельгии не понравилась реклама Burger King.