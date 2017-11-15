Календарь с сосиской в тесте вместо Иисуса возмутил верующих
18:50, 15 ноября 2017Курьёзы
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В компании заявили, что не хотели никого оскорбить.
Не все британцы оценили вертеп с сосиской / Изображение из календаря Greggs
Сеть британских кафе Greggs извинилась за изображение рождественского вертепа, на котором вместо младенца Иисуса была нарисована сосиска в тесте. На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию, передает Meduza.
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Британцев возмутила одна из иллюстраций рождественского календаря компании. Представитель компании заявила: «Нам очень жаль за то, что мы кого-либо оскорбили. Мы не хотели этого».
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