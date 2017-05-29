"Два короля, одна корона": Королю Бельгии не понравилась реклама Burger King

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King анонсировала свой выход на бельгийский рынок шуточными выборами короля страны, что вызвало недовольство и возмущение бельгийской королевской семьи, пишет Би-Би-Си.

Выборы проходят на сайте whoistheking.be. Пользователям напоминают, что 21 июля 2013 года бельгийским монархом стал Филипп, а 19 мая 2017 года "о своем приходе в Бельгию объявил Burger King". "Два короля, одна корона, кто будет править?", - спрашивает сеть у своих пользователей и предлагает проголосовать - за Филиппа или за Burger King.

При этом, если выбрать правящего монарха, сайт спрашивает: "Вы уверены? Не он пожарит вам картошку-фри".

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Если ответить "да", то появляется вопрос: "Уверены ли вы, что вы уверены?", а кнопка "да" становится значительно меньше, чем кнопка нет.

Голосование на сайте открыто до 19 июня. Burger King откроет свой первый ресторан в Бельгии в конце июня.

Представитель бельгийской королевской семьи Пьер Эмманюэль де Бо заявил, что использование изображения короля должно быть одобрено монархом, но у него разрешения не спрашивали. "Мы не одобряем такой подход, - сказал он. - Поскольку это делается для коммерческих целей, мы бы не дали нашего разрешения".

Впрочем, на сайте Burger King использует мультипликационное изображение Филиппа.

Представитель сети закусочных сообщил информационному агентству ЭФЭ, что не получал никаких сообщений от монархии.