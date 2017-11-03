Парень выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами

19-летний житель США выстрелил себе в пенис, когда пытался ограбить ларек с хот-догами в районе аэропорта Даллас/Форт Уэрт, передает FOX 4.

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Подбирая упавшие на пол купюры, грабитель случайно зацепил рукой находившийся за поясом пистолет, который выстрелил в пенис. После этого началась борьба между несостоявшимся преступником и продавцом.

В результате инцидента парня госпитализировали с ранением в больницу.

Как сообщал УНИАН, житель Техаса был доставлен в больницу с огнестрельным ранением челюсти. Мужчина рассказал, что пытался пристрелить броненосца, который полз мимо его дома. В результате пуля отлетела от панциря животного и прострелила мужчине лицо.