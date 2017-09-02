Оголившая грудь в Администрации президента активистка Femen выбежала на поле перед матчем Украина-Турция (видео)

Активистка движения Femen Анжелина Диаш выбежала на поле в Харькове перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.

На ее груди была надпись "Эрдоган убийца" на английском языке.

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Напомним, что Диаш находится под личным обязательством поcле похожей выходки на официальной церемонии в присутствии Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Тогда на ней было написано "Жыве Беларусь".

После этого Диаш провела ночь в изоляторе временного содержания. Ей инкриминируют ч.3 ст 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное ранее судимым за хулиганство или соединенное с сопротивлением, наказывается тюрьмой на срок от двух до пяти лет).