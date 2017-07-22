Суд избрал меру пресечения активистке Femen, которая обнажила грудь во время визита Лукашенко

Печерский районный суд Киева избрал активистке Femen Анджелине Диаш, которая вчера совершила провокацию в Администрации президента Украины, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом ее адвокат Ярослав Яценко сообщил в Facebook.

«Анджелине избрана мера пресечения в виде личного обязательства, со сдачей паспорта», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации президента Украины, когда министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы, Диаш обнажила грудь и стала бегать перед камерами, выкрикивая «Жыве Беларусь» и «Стоп диктатура». Охранники немедленно вывели ее из зала.

Позже стало известно, что Диаш попала в АП по поддельному журналистскому удостоверению.

По данным адвоката, Диаш инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, - хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.