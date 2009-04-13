Трое пьяных милиционеров прокатились по Красной площади

Троих сотрудников полка ППС службы УВД по восточному административному округу Москвы, которые рано утром 10 апреля в состоянии алкогольного опьянения выехали на Красную площадь на джипе Хонда, уволили из правоохранительных органов, сообщил РИА Новостиначальник Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы полковник милиции Виктор Бирюков.

По его словам, данное правонарушение инспекция по личному составу ГУВД Москвы установила в ходе служебной проверки.

"Выяснилось, что въехавшие на Красную площадь на автомашине трое милиционеров находились в форменном обмундировании в свободное от работы время и вели себя вызывающе, чем порочили честь сотрудника милиции. В итоге все трое были задержаны и доставлены в ОВД по району Китай-Город. Медицинское освидетельствование показало, что все трое находились в состоянии алкогольного опьянения" - сказал Бирюков.

Он уточнил, что виновники происшествия - старшие сержанты милиции Дмитрий Широков, Александр Зайцев и Алексей Парфирьев - за совершение правонарушения были уволены из органов внутренних дел в соответствии с Законом РФ "О милиции".

Проезд автотранспорта по Красной площади разрешен только для спецавтомашин и других автотранспортных средств, имеющих специальное разрешение, напоминает агентство.