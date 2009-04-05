Журналисты составили рейтинг выходок Берлускони

13:39, 05 апреля 2009
Курьёзы
2004

На верхней строчке - разговор по мобильному

Сильвио БЕРЛУСКОНИ
Британская The Daily Telegraph опубликовала список из десяти самых скандальных выходок итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. На верхней строчке оказался разговор по мобильному телефону 4 апреля, из-за которого глава правительства пропустил траурную церемонию памяти павших солдат сил НАТО.

За несколько дней до этого, когда участники саммита G20 фотографировались на память с королевой Великобритании Елизаветой II, Берлускони слишком бурно выразил радость по поводу встречи с президентом США Бараком Обамой. Королева была вынуждена сделать премьеру замечание из-за шумного поведения. Видеоролики с телефонным разговором и групповой фотографией стали хитами на YouTube.

В марте Берлускони объяснил расхождение во взглядах на экономический кризис с Бараком Обамой тем, что Обама "выше, моложе и стройнее" и добавил, что сам он "бледнее, потому что давно не загорал". Отметим, что предыдущую шутку Берлускони о загаре Обамы осудили представители европейских правительств.

В рейтинг также вошли многочисленные сексистские комментарии Сильвио Берлускони, в том числе его заявление о том, что для защиты итальянских женщин от изнасилований понадобятся десятки тысяч солдат, а также его совет американцам инвестировать в итальянские компании, потому что в них трудятся самые красивые секретарши.

Кроме того, журналисты припомнили итальянскому премьеру скандал на встрече лидеров Евросоюза в 2002 году, когда во время группового снимка он изобразил "рожки" над головой испанского министра иностранных дел. Тогда Берлускони объяснил это тем, что хотел развлечь группу бойскаутов.

Лента.ру

 

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