Журналисты составили рейтинг выходок Берлускони
На верхней строчке - разговор по мобильному
|Сильвио БЕРЛУСКОНИ
За несколько дней до этого, когда участники саммита G20 фотографировались на память с королевой Великобритании Елизаветой II, Берлускони слишком бурно выразил радость по поводу встречи с президентом США Бараком Обамой. Королева была вынуждена сделать премьеру замечание из-за шумного поведения. Видеоролики с телефонным разговором и групповой фотографией стали хитами на YouTube.
В марте Берлускони объяснил расхождение во взглядах на экономический кризис с Бараком Обамой тем, что Обама "выше, моложе и стройнее" и добавил, что сам он "бледнее, потому что давно не загорал". Отметим, что предыдущую шутку Берлускони о загаре Обамы осудили представители европейских правительств.
В рейтинг также вошли многочисленные сексистские комментарии Сильвио Берлускони, в том числе его заявление о том, что для защиты итальянских женщин от изнасилований понадобятся десятки тысяч солдат, а также его совет американцам инвестировать в итальянские компании, потому что в них трудятся самые красивые секретарши.
Кроме того, журналисты припомнили итальянскому премьеру скандал на встрече лидеров Евросоюза в 2002 году, когда во время группового снимка он изобразил "рожки" над головой испанского министра иностранных дел. Тогда Берлускони объяснил это тем, что хотел развлечь группу бойскаутов.