В Днепре появилась кошка-секретарь по имени Тигр (фото)

В Днепропетровской облгосадминистрации завели "кота-секретаря", которого назвали Тигром. Об этом сообщает "Радіо Свобода" в Facebook.

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Позже, когда животное подросло, выяснилось, что это кошка, но имя ей менять не стали. Коты – не редкость на госслужбе во многих странах.

В апреле 2016 года кота Палмерстона приняли на работу в министерство иностранных дел Великобритании. А в резиденции премьера страны Терезы Мэй живет главный "конкурент" Палмерстона – кот Ларри, который остался на службе после отставки премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона. Ранее сообщалось о выяснении отношений между британскими котами-"госслужащими, пишет "Гордон".

Также в 1997 году жители городка Толкитна в американском штате Аляска, недовольные местными политиками, решили считать своим мэром Стаббза, тогда еще котенка. Он "исполнял" свои обязанности до 2016 года, встречаясь с избирателями в баре и "ведя" страницу в соцсети. Стаббз умер 24 июля 2017 года.