Это не доставка, это катастрофа: тысячи замороженных пицц парализовали шоссе в США (видео)
15:30, 10 августа 2017Курьёзы
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От удара кузов раскололся и полуфабрикаты оказались на дороге.
Заваленная пиццей дорога / фото @EmmaJanePettit
В Арканзасе на шоссе врезалась в эстакаду фура, перевозившая замороженную пиццу. Об этом пишет NY Daily News
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От удара кузов раскололся и тысячи полуфабрикатов оказались на дорожном полотне. Шоссе было закрыто в обеих направлениях на протяжении 4 часов, а убирала его целая бригада.
Эстакада получила лишь косметические повреждения, пострадавших среди людей нет, но отмечается, что много "жертв" было среди пиццы.
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