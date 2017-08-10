Это не доставка, это катастрофа: тысячи замороженных пицц парализовали шоссе в США (видео)

15:30, 10 августа 2017
Курьёзы
855 0

От удара кузов раскололся и полуфабрикаты оказались на дороге.

Заваленная пиццей дорога / фото @EmmaJanePettit

В Арканзасе на шоссе врезалась в эстакаду фура, перевозившая замороженную пиццу. Об этом пишет NY Daily News

Читайте такжеГотовы нарушать закон: в Британии женщины умоляют красивого офицера арестовать их ради знакомства (видео)

От удара кузов раскололся и тысячи полуфабрикатов оказались на дорожном полотне. Шоссе было закрыто в обеих направлениях на протяжении 4 часов, а убирала его целая бригада.

Эстакада получила лишь косметические повреждения, пострадавших среди людей нет, но отмечается, что много "жертв" было среди пиццы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пицца на дороге#ДТП с пиццей