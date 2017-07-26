"Его мама голосовала за нас": во время выступления Трампа неизвестный развернул флаг СССР (видео)

Во вторник, 25 июля, во время выступления президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун, штат Огайо, мужчина развернул советский флаг.

Об этом сообщает телеканал WKBN.

Всего полиция вывела двух нарушителей во время выступления президента Дональда Трампа.

Первый протестующий находился в толпе за Трампом и держал плакат с надписью "Трамп /Пенс должны уйти". Мужчину вывели полицейские, после чего президент США вернулся на сцену и сказал: "Откуда, откуда он пришел?", толпа его поддержал аплодисментами.

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Через несколько минут молодой человек развернул флаг СССР. Офицер полиции схватил его за шею и провел к выходу.

После инцидента, Трамп сказал толпе: «Он молод. Он возвращается домой к мамочке. У него проблемы. И я уверен, что его мама голосовала за нас, не так ли?».