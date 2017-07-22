"Бюллетени извлекли из урн с помощью магии": в Папуа Новой Гвинеи сорваны парламентские выборы из-за "колдунов"

В Папуа Новой Гвинеи кандидаты в парламент страны требуют пересмотреть итоги голосования из-за вмешательства колдовства. Об этом сообщило радио New Zealand International.

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Еще до голосования местных священников попросили помолиться над урнами для голосования, чтобы защитить их от "зловещих сил".

Кандидаты из провинции Восточный Сепик на северо-западе страны уверены, что за них проголосовало больше людей, но бюллетени извлекли из урн с помощью магии.

Голосование закончилось 8 июля, но пока в новом парламенте распределили только 26 мест из 111. Подсчет голосов идет медленно из-за "различных проблем", среди них недовольство самих кандидатов и аресты наблюдателей.

Как отмечает BBC News, председатель ЦИК Патийяс Гамато - который ранее потребовал у суда запретить критикам называть его «мистер Томато» - пока не прокомментировал ситуацию.

В Новой Гвинее с 1971 до 2013 года действовал закон о колдовстве. Практикующие маги считались преступниками, хотя в документе и не утверждалось, что магия действительно существует. По сути, этот закон защищал от наказания тех, кто устраивал расправы над подозреваемыми в колдовстве.