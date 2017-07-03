Мужчина в Киеве упал в Днепр, пытаясь прилететь к невесте на воздушных шариках (видео)

Мужчина в Киеве решил оригинально сделать предложение своей девушке, прилетев к ней на воздушных шариках. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушка ждала парня на другом берегу Днепра, и чтобы добраться до нее товарищи жениха прицепили к нему 100 шариков, наполненных гелием. Но этого количества оказалось мало, и мужчина, так и не поднявшись вверх, упал в реку.

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Тем не менее, предложение жениться мужчина своей девушке таки сделал, добравшись на другой берег Днепра при помощи катера, но полностью мокрым. Девушка ответила "да".

Ранее УНИАН сообщал, что украинский пограничник Юрий Петрук на пропускном пункте Ягодин Волынской области решил оригинально признаться в любви своей возлюбленной Оксане, которая вместе с мамой ехала из Польши.

Когда они пересекали польско-украинскую границу, на машину среагировал служебный пес - пограничники после досмотра обнаружили белый порошок. Когда Оксана стояла напуганная, неожиданно появился ее возлюбленный со 101 розой и сделал ей предложение. Девушка со слезами на глазах ответила "Да".