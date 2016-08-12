"Других грибников не было": россияне решили засолить собранные в альпийских лесах грибы в ванне отеля Швейцарии

Об этом рассказала руководитель отдела Франции и Швейцарии туроператора BSI group Наталья Бродская, передает Lenta.ru.

По ее словам, супруги в возрасте около 50 лет заселились в отель в Альпах и отправились гулять в лес, где увидели множество грибов. «Так как в лесу иных грибников, кроме нашей пары, не оказалось, они собрали все, что было в поле их досягаемости», - пояснила Бродская.

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Туристы несколько раз за день сходили в лес. Собранных грибов оказалось так много, что съесть их сразу было невозможно. Тогда путешественники решили засолить их в ванной своего номера.

Бродская отметила, что через некоторое время после возвращения на родину супруги решили вновь отдохнуть в том же швейцарском отеле.