"Показывал фокусы и трогал женщин за грудь": в Китае разразился скандал вокруг "уличного мага"

Полиция китайского Чэнду задержала видеоблогера, который в своих роликах подходил на улице к женщинам и под предлогом показа уличных фокусов демонстративно трогал их за грудь. Ролики с "фокусами" блогера вызвали бурю возмущения в китайском интернете. Один из пользователей назначил за поимку блогера денежную награду.

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Как сообщает правительственный сайт The Cover, блогер, известный как Крис, был задержан в пятницу. Полиция выяснила, что он житель Шанхая по фамилии Сюй. Женщин, которые фигурировали в роликах Сюя, просят связаться с правоохранителями, пишет Русская служба BBC.

В своих видеороликах Сюй подходит к молодым женщинам на улицах Чэнду и, разговорив их, предлагает показать фокус с исчезающей монетой. Он показывает, как монета исчезает в его кулаке, а потом берет девушку за грудь, уверяя, что исчезнувшая монета должна появиться у нее в бюстгальтере.

В других роликах Крис задает женщинам на улице "неприличные вопросы" о личной гигиене и предлагает им "провести вместе ночь".

Сюй - довольно популярный блогер, у него 40 тысяч подписчиков в соцсети Sina Weibo, китайском аналоге "Твиттера", а подборку из его видео, размещенную для иллюстрации на сайте The Cover, посмотрели около трех миллионов человек.

Волна возмущения действиями блогера, которая предшествовала его задержанию, тоже была масштабной. Несколько тысяч человек под хэштегами, которые можно перевести как "уличный маг трогает груди", возмущались тем, что Крису, записывавшему ролики в публичных местах среди бела дня, никто из прохожих не помешал.

Другие пользователи соцсети удивлялись, что героини роликов, к которым пристает Крис, сохраняют полное спокойствие. Кто-то заподозрил блогера в использовании гипноза, другие обзывали Сюя "сексуально озабоченным" и "слизняком". Третьи требовали уголовного преследования по статье о сексуальных домогательствах в публичных местах.

В четверг, за день до задержания, Сюй выпустил видеообращение, в котором извинился перед женщинами, которое посмотрели около ста тысяч человек. Был ли в действиях Сюя состав преступления, установит доследственная проверка. Статья о домогательствах в публичных местах по китайским законам предусматривает наказание в виде пяти лет заключения.