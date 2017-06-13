"Кусюк г**на": как соцсети отреагировали на появление экс-беркутовца во время разгона митинга в Москве (видео)
Пользователи соцсетей пишут язвительные комментарии в адрес Кусюка.
Экс-командира киевского спецподразделения "Беркута" Сергея Кусюка заметили во время задержаний участников митинга в РФ.
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В соцсетях уже отреагировали на его появление на антикоррупционном митинге в Москве и окрестили бывшего беркутовца "Кусюком г**на".
Порок на экспорт. Беглый начальник киевского #Беркут`а разгонял митинг оппозиции в Москве (+фото)https://t.co/KRZEmtFwwf#Кусюк#Россияpic.twitter.com/4rKgw32VNY— Crime RU (@CrimeUA) June 13, 2017
Киев он не разогнал, а Москву – легкоhttps://t.co/kJtnznGVJm#Украина#криминал#Кусюк#протест#Россия#новости— Украина сегодня (@uatodaynews) June 13, 2017
Бывший командир киевского "Беркута" Кусюк теперь работает в российском ОМОНе и избивает москалей. Сбылась мечта бандеровца! pic.twitter.com/X3Inw8MFtt— Денис Казанский (@den_kazansky) June 13, 2017
Омоновцами на вчерашнем митинге в Москве руководил Сергей Кусюк, ранее пытавшийся разгонять Майдан в Киевеhttps://t.co/5A5XzRCMK2pic.twitter.com/u0QFPPlJRm— Лентач (@oldLentach) June 13, 2017
Бывший командир "Беркута" майор Кусюк разгонял протесты в Киеве в 2013. А теперь - в Москве в 2017-ом:— Мид Роисси (@Fake_MIDRF) June 13, 2017
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и долго ждать не пришлось! И вот экс-украинский #беркут теперь радостно дубасит москвичей#кусюк#навальный#омон#москва#коррупцияhttps://t.co/VlYg2n55F9— Я Украинец! (@Ya_Ukrainec) June 13, 2017
Как сообщал УНИАН, было опубликовано новое видео с экс-командиром киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве. На нем бывший беркутовец отдает приказы силовикам РФ.