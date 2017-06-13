"Кусюк г**на": как соцсети отреагировали на появление экс-беркутовца во время разгона митинга в Москве (видео)

Экс-командира киевского спецподразделения "Беркута" Сергея Кусюка заметили во время задержаний участников митинга в РФ.

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В соцсетях уже отреагировали на его появление на антикоррупционном митинге в Москве и окрестили бывшего беркутовца "Кусюком г**на".

Бывший командир киевского "Беркута" Кусюк теперь работает в российском ОМОНе и избивает москалей. Сбылась мечта бандеровца! pic.twitter.com/X3Inw8MFtt — Денис Казанский (@den_kazansky) June 13, 2017

Омоновцами на вчерашнем митинге в Москве руководил Сергей Кусюк, ранее пытавшийся разгонять Майдан в Киевеhttps://t.co/5A5XzRCMK2pic.twitter.com/u0QFPPlJRm — Лентач (@oldLentach) June 13, 2017

Бывший командир "Беркута" майор Кусюк разгонял протесты в Киеве в 2013. А теперь - в Москве в 2017-ом:



pic.twitter.com/Yxciy0hbkV — Мид Роисси (@Fake_MIDRF) June 13, 2017

Как сообщал УНИАН, было опубликовано новое видео с экс-командиром киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве. На нем бывший беркутовец отдает приказы силовикам РФ.