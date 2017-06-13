"Кусюк г**на": как соцсети отреагировали на появление экс-беркутовца во время разгона митинга в Москве (видео)

16:27, 13 июня 2017
Курьёзы
4623 0

Пользователи соцсетей пишут язвительные комментарии в адрес Кусюка.

В соцсетях комментируют появление Кусюка на митинге в Москве

Экс-командира киевского спецподразделения "Беркута" Сергея Кусюка заметили во время задержаний участников митинга в РФ.

Читайте такжеЭкс-командир киевского "Беркута" уже разгоняет митинги в Москве (фото)

В соцсетях уже отреагировали на его появление на антикоррупционном митинге в Москве и окрестили бывшего беркутовца "Кусюком г**на".

false

 

Как сообщал УНИАН, было опубликовано новое видео с экс-командиром киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве. На нем бывший беркутовец отдает приказы силовикам РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Антикоррупционные митинги по всей России
Теги: #Кусюк в Москве на митинге#разгон митинга в Москве