Опубликовано видео с экс-беркутовцем Кусюком, который командует разгоном митинга в Москве
15:32, 13 июня 2017Общество
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На видео Кусюк отдает приказы силовикам в Москве.
Кусюк принялся разгонять митинги и в Москве / фото Дождь
Опубликовано новое видео с экс-командиром киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве.
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Видеозапись в своем Twitter показала журналистка пропагандистского Russia Today. На нем Кусюк отдает приказы силовикам в Москве.
Ran into Tovarishch Polkovnik yesterday) pic.twitter.com/jNR1EIwNus— Oksana Boyko (@OksanaBoyko_RT) 13 июня 2017 г.
Ранее "Дождь" показал фото со скандально известным бывшим начальником киевского "Беркута", полковником Сергеем Кусюком, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана, на антикоррупционном митинге в Москве.
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