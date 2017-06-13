Опубликовано видео с экс-беркутовцем Кусюком, который командует разгоном митинга в Москве

Опубликовано новое видео с экс-командиром киевского "Беркута" Сергеем Кусюком, которого 12 июня заметили во время зачистки митинга против коррупции в Москве.

Читайте такжеЭкс-командир киевского "Беркута" уже разгоняет митинги в Москве (фото)

Видеозапись в своем Twitter показала журналистка пропагандистского Russia Today. На нем Кусюк отдает приказы силовикам в Москве.

Ran into Tovarishch Polkovnik yesterday) pic.twitter.com/jNR1EIwNus — Oksana Boyko (@OksanaBoyko_RT) 13 июня 2017 г.

Ранее "Дождь" показал фото со скандально известным бывшим начальником киевского "Беркута", полковником Сергеем Кусюком, которого разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов во время Евромайдана, на антикоррупционном митинге в Москве.