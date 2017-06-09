Маленькие вундеркинды устроили "побег" из кроватки (видео)

В детской комнате камеры зафиксировали, чем занимаются дети, когда за ними никто не следит и рядом нет родителей.

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На видео старший мальчик помогает младшему братику вылезти из кроватки. Сначала он приносит стульчик и перебрасывает его через бортик. Потом малыш залезает в кроватку сам и показывает, как можно воспользоваться стульчиком.

После этого старший мальчик вылезает из детской кровати и помогает это сделать братику.

Как сообщал УНИАН, Трюдо привел на работу сына: малыш уже метит на кресло будущего премьера в третьем поколении.