Маленькие вундеркинды устроили "побег" из кроватки (видео)
13:30, 09 июня 2017Курьёзы
1193 0
Двое братьев-малышей удивили своими логическими способностями.
Двое маленьких мальчиков поразили мир своей изобретательностью
В детской комнате камеры зафиксировали, чем занимаются дети, когда за ними никто не следит и рядом нет родителей.
Читайте такжеВыступление эксперта на Би-би-си стало хитом интернета из-за вмешательства его детей (видео)
На видео старший мальчик помогает младшему братику вылезти из кроватки. Сначала он приносит стульчик и перебрасывает его через бортик. Потом малыш залезает в кроватку сам и показывает, как можно воспользоваться стульчиком.
После этого старший мальчик вылезает из детской кровати и помогает это сделать братику.
Как сообщал УНИАН, Трюдо привел на работу сына: малыш уже метит на кресло будущего премьера в третьем поколении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter