В Токио начали проводить лекции в бане (видео)

В одной из общественных бань Токио посетителям, кроме традиционных услуг, предлагают еще и прослушать лекции. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Владельцы заведения надеются таким образом привлечь клиентов, которые хотят совместить полезное с приятным. Лектор тоже снял с себя лишнюю одежду и остался доволен экспериментом.

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При этом для лекций перед женской аудиторией и посетительницам, и лектору пришлось одеться.

Как сообщал УНИАН, ранее ведущая погоды в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки.