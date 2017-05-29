В Токио начали проводить лекции в бане (видео)
14:04, 29 мая 2017Курьёзы
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Владельцы заведения надеются таким образом привлечь дополнительных клиентов.
И лектор, и посетители остались довольны экспериментом / Фото "ТСН"
В одной из общественных бань Токио посетителям, кроме традиционных услуг, предлагают еще и прослушать лекции. Об этом говорится в сюжете "ТСН".
Владельцы заведения надеются таким образом привлечь клиентов, которые хотят совместить полезное с приятным. Лектор тоже снял с себя лишнюю одежду и остался доволен экспериментом.
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При этом для лекций перед женской аудиторией и посетительницам, и лектору пришлось одеться.
Как сообщал УНИАН, ранее ведущая погоды в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки.
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