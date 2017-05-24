В Ирландии появилась вакансия обнимателя котов

19:44, 24 мая 2017
Курьёзы
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Обнимальщик будет успокаивать кошек.

Обнимальщик должен будеть успокаивать котов / Фото УНИАН

В Дублине открылась вакансия мечты - ветеринарная клиника Just Cats ищет человека, который будет целый день обнимать кошек, передает Meduza.

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Кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыкание и различать его виды. Но самое главное условие - иметь квалификацию в ветеринарной сфере. «Обнимальщик кошек» будет успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.

Скриншот justcats.ie

Как сообщал УНИАН, в Британии кот Ларри из канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит, 10 может потерять должность главного мышелова из-за того, что ему не хватает кровожадности.

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Теги: #тварини