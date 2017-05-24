В Ирландии появилась вакансия обнимателя котов

В Дублине открылась вакансия мечты - ветеринарная клиника Just Cats ищет человека, который будет целый день обнимать кошек, передает Meduza.

Читайте такжеКотокалипсис: дюжина котят толкается, вылезая из "коробки счастья" (видео)

Кандидат должен любить кошек, иметь нежные руки и мягкий тихий голос, уметь долго гладить животных, а также понимать мурлыкание и различать его виды. Но самое главное условие - иметь квалификацию в ветеринарной сфере. «Обнимальщик кошек» будет успокаивать самых встревоженных и нервных пациентов клиники.

Как сообщал УНИАН, в Британии кот Ларри из канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит, 10 может потерять должность главного мышелова из-за того, что ему не хватает кровожадности.