Два "шоколадных" гиганта поборолись в суде за форму батончика KitKat

Апелляционный суд в Великобритании отклонил жалобу швейцарской компании Nestle на отказ регистрировать форму батончиков KitKat как товарный знак. Против этого возражали конкуренты из британской Cadbury. Суд решил, что плитку шоколада из четырех палочек нельзя считать уникальной формой.

Решение было оглашено в среду после нескольких месяцев обсуждения, пишет Русская служба BBC.

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Представители Nestle доказывали в суде, что форма батончика достаточно узнаваема, чтобы считаться уникальным торговым знаком. Однако судьи решили, что сама форма плитки - еще не достаточный отличительный признак для идентификации конкретной марки шоколада.

В сентябре 2015 года аналогичное решение принял Европейский суд, а в январе 2016 года - Высокий суд Лондона.

Впервые плитка из четырех шоколадных батончиков с вафельной начинкой, объединенных в одну плитку, начала выпускать в 1935 году британская компания Rowntree, которую швейцарский концерн Nestle приобрел в 1998 году.

По мнению Nestle, эта форма практически полностью ассоциируется у потребителей с брендом KitKat. Форму плитки, состоящей из двух батончиков, Nestle запатентовать не пыталась.

Норвежская компания Freia стала делать шоколадки из четырех батончиков Kvikk Lunsj в 1937 году. Теперь эта компания принадлежит Cadbury, входящая в состав международной компании Mondelez International. Поэтому Cadbury была против регистрации формы батончиков.

"Nestle разочарована решением апелляционного суда и рассматривает свои дальнейшие шаги", - заявили представители швейцарской компании. Представитель Mondelez, в свою очередь, заявил, что доволен решением суда.

Во многих странах, включая Германию, Францию, Канаду и ЮАР, форма батончика KitKat из четырех палочек была зарегистрирована.

Отказ в апелляции Nestle - последний раунд долгой тяжбы с соперниками из Cadbury, пишет британская "Гардиан".

Nestle и Cadbury вели судебные войны больше десяти лет. Все началось, когда Cadbury зарегистрировала в качестве торговой марки лиловый цвет обертки своего шоколада. В 2013 году Nestle удалось добиться отмены этой регистрации.

Nestle - крупнейший в мире производитель продуктов питания.