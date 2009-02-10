Житель Черновцов установил мемориальную доску... себе

На одном из черновицких многоэтажных домов местный житель установил себе мемориальную доску с надписью на украинском и английском языках: «В этом доме с 2007 года проживает выдающийся деятель по вопросам страхования жизни Украинцев Иван».

Между тем мраморную доску весом почти 50 кг через несколько дней после установления коммунальщики демонтировали.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Черновицкого городского коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия №9 Григорий КОШАРА сообщил журналистам, что владельца доски предупредили о незаконности таких действий, «однако он не спешил ее демонтировать, несмотря на возмущение соседей и общественности».

За самовольные действия «выдающегося деятеля по вопросам страхования жизни» в Черновцах привлекут к административной ответственности.