В оккупированном Крыму открыли памятник экс-президенту США

В оккупированной Россией Ялте открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Открытие было приурочено к празднованию Дня улицы Рузвельта.

По словам мэра города Андрея Ростенко, памятник был установлен "с учетом заслуг" политика в "сохранении мира в XX веке".

Ростенко заявил, что инициатива открытия памятника принадлежит общественности, а он только поддержал идею.

Агентство пишет, что памятник был изготовлен в середине ХХ века и с тех пор хранился в музейных архивах.

Депутат Госдумы РФ и экс-"вице-премьер" оккупированного Крыма Руслан Бальбек на открытии памятника заявил, что при Рузвельте "идеологические и политические разногласия" не помешали США и СССР "объединиться в борьбе с фашизмом".

Рузвельт в 1945 году вместе с лидерами СССР и Великобритании принимал участие в Ялтинской конференции, на которой обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.