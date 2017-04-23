В оккупированном Крыму открыли памятник экс-президенту США
Открытие памятника было приурочено к празднованию Дня улицы Рузвельта.
В оккупированной Россией Ялте открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Читайте такжеПосле Сталина в Крыму откроют памятник "беркутовцу"
Открытие было приурочено к празднованию Дня улицы Рузвельта.
По словам мэра города Андрея Ростенко, памятник был установлен "с учетом заслуг" политика в "сохранении мира в XX веке".
Ростенко заявил, что инициатива открытия памятника принадлежит общественности, а он только поддержал идею.
Агентство пишет, что памятник был изготовлен в середине ХХ века и с тех пор хранился в музейных архивах.
Депутат Госдумы РФ и экс-"вице-премьер" оккупированного Крыма Руслан Бальбек на открытии памятника заявил, что при Рузвельте "идеологические и политические разногласия" не помешали США и СССР "объединиться в борьбе с фашизмом".
Рузвельт в 1945 году вместе с лидерами СССР и Великобритании принимал участие в Ялтинской конференции, на которой обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.