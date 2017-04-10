"Там Виктор Андреевич без дела слоняется": как соцсети отреагировали на отставку Гонтаревой

14:22, 10 апреля 2017
Курьёзы
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На место Гонтаревой пользователи соцсетей уже предлагают Ющенко.

Гонтарева - все, пишут в соцсетях / Фото УНИАН

10 апреля глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила на пресс-конференции о своей отставке с 10 мая. Она также отметила, что готова уйти и раньше, если это решение примет Рада.

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Пользователи соцсетей активно отреагировали на отставку Гонтаревой. УНИАН собрал для вас самые остроумные комментарии:

depo.ua

 

 

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Новость в сюжете: Отставка Гонтаревой
Теги: #отставка#НБУ#Гонтарева