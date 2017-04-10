"Там Виктор Андреевич без дела слоняется": как соцсети отреагировали на отставку Гонтаревой
14:22, 10 апреля 2017Курьёзы
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На место Гонтаревой пользователи соцсетей уже предлагают Ющенко.
Гонтарева - все, пишут в соцсетях / Фото УНИАН
10 апреля глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила на пресс-конференции о своей отставке с 10 мая. Она также отметила, что готова уйти и раньше, если это решение примет Рада.
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Пользователи соцсетей активно отреагировали на отставку Гонтаревой. УНИАН собрал для вас самые остроумные комментарии:
#Белоус#Гонтарева - НАВОРОВАЛИ И УБЕЖАЛИ— Lvivska Будда (@OlenaLvivska) April 10, 2017
Очень жаль, что вы наконец-то уходите #Гонтарева— Ukrainian hryvnia (@uahrivna) April 10, 2017
#Гонтарева Миссия выполнена— 24 канал (@24tvua) April 10, 2017
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depo.ua
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Новость в сюжете: Отставка Гонтаревой