"Там Виктор Андреевич без дела слоняется": как соцсети отреагировали на отставку Гонтаревой

10 апреля глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявила на пресс-конференции о своей отставке с 10 мая. Она также отметила, что готова уйти и раньше, если это решение примет Рада.

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Пользователи соцсетей активно отреагировали на отставку Гонтаревой. УНИАН собрал для вас самые остроумные комментарии: