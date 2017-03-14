В России полицейский забыл в кафе автомат с полным боекомплектом

13 марта в кафе после приема пищи сотрудник ГИБДД забыл табельное оружие на стуле, сообщает РИА Новости.

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"К счастью, эта история закончилась благополучно. Оружие никто не применил. АКС-74У и все патроны сыщикам вернул неработающий местный житель 1976 года рождения. Он, увидев лежавший без присмотра в кафе автомат, забрал его и оставил записку с номером своего телефона", - рассказал представитель ГУ МВД, отметив, что подобный инцидент произошел в Свердловской области впервые.

В МВД также сообщили, что по факту случившегося проводится служебная проверка, виновный сотрудник понесет ответственность. Также проверяющие оценят работу непосредственных руководителей экипажа ДПС.

Как сообщал УНИАН, недавно в России сотрудник полиции проиграл в казино изъятые у мошенников деньги.