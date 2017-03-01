В Нидерландах "арестовали" 99-летнюю бабушку, которая всю жизнь мечтала об этом (фото)

Бабушка Энни рассказала офицеру, что всегда хотела почувствовать, как оно, быть заключенной, передает Sky News.

Несмотря на отсутствие нарушений и поводов для задержания, полиция была рада помочь почти столетней Энни и посадила ее в камеру, а также надела наручники.

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Полицейские написали на своей странице в Facebook, что это день, "который запомнится". Местные жители также положительно оценили такую своеобразную помощь полицейских.

Ранее ветеран Второй мировой войны отметил свое столетие с сотней женщин. Дуг Канингем еще во время войны рассказал товарищам, что если доживет до 100 лет, то хотел бы пригласить на праздничную вечеринку 100 женщин. Эту мечту с радостью согласились воплотить местные женщины.