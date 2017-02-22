Ветеран Второй мировой войны отметил свой век с сотней женщин (видео)
21:11, 22 февраля 2017Курьёзы
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Дуг Канингем пригласил на вечеринку всех местных девушек.
К своему дню рождения мужчина вспомнил о своей мечте / скриншот
Дуг Канингем еще во время войны рассказал товарищам, что если доживет до 100 лет, то хотел бы пригласить на праздничную вечеринку 100 женщин, передает ТСН.
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К своему дню рождения мужчина вспомнил о своей мечте, которую с радостью согласились выполнить местные женщины.
Осуществление мечты: ветеран Второй мировой войны отпраздновал 100 лет с сотней женщин
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