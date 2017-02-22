Ветеран Второй мировой войны отметил свой век с сотней женщин (видео)

Дуг Канингем еще во время войны рассказал товарищам, что если доживет до 100 лет, то хотел бы пригласить на праздничную вечеринку 100 женщин, передает ТСН.

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К своему дню рождения мужчина вспомнил о своей мечте, которую с радостью согласились выполнить местные женщины.