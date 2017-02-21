В Новой Зеландии у торговца наркотиками нашли сотни краденных садовых гномов
19:16, 21 февраля 2017Курьёзы
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Правоохранители Новой Зеландии более 300 краденых садовых украшений.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Stuff.
Полиция нашла у дома предполагаемого торговца метамфетамином растения в горшках, керамические садовые гномы и розовые фламинго.
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До этого в течение нескольких месяцев местные жители жаловались на пропажу гномов со своих участков.
Пока неизвестно, принимали ли владельцы собственности садовые украшения в качестве оплаты за наркотик или просто перекупали их.
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