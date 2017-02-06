В Винницкой области 77-летний дедушка доказал в суде, что живой (видео)

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Винницкой области 77-летний дедушка узнал от социальных служб, что умер.

Два месяца назад ему перестали начислять пенсию и лишили субсидии - на основании судебного решения, что мужчины уже нет в живых.

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Пенсионер подозревает, что это дело рук родного сына.

Мол, ради куска земли, тот доказал в суде, что его отец умер.