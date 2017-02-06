В Винницкой области 77-летний дедушка доказал в суде, что живой (видео)
21:00, 06 февраля 2017Курьёзы
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Причиной такой юридической коллизии стали "деяния" его сына.
В Винницкой области 77-летний дедушка доказал в суде, что живой
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В Винницкой области 77-летний дедушка узнал от социальных служб, что умер.
Два месяца назад ему перестали начислять пенсию и лишили субсидии - на основании судебного решения, что мужчины уже нет в живых.
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Пенсионер подозревает, что это дело рук родного сына.
Мол, ради куска земли, тот доказал в суде, что его отец умер.
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