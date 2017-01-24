Плюнули, назвали расистом и "вежливо" проводили: блогер прошелся по улицам Нью-Йорка в кепке Трампа (видео)

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Кроме того, видеоблоггер специально прошелся в провокационной кепке через 2 часа после завершения марша женщин против Трампа.

Читайте также"Накликать на миллион": блогер поставил рекорд по нажатию компьютерной мыши (видео)

Интересно, что на Юнион Сквере блогера приветствовали сторонники Трампа, но затем на его пути появился парень в капюшоне и скинул с него "кепку Трампа".

После этого другой мужчина, также в капюшоне, лица которого не видно, плюнул Селедсу в ноги, назвал его расистом и "вкусно" попросил его пойти куда дальше.

Напомним, после инаугурации Трампа на улицы США и во всем мире люди вышли на "Марш женщин". Тысячи женщин вышли на улицы страны против сексизма и нетерпимости Дональда Трампа, который не стеснялся строить свою предвыборную компанию на провокационных высказываниях в отношении женщин, сексуальных и национальных меньшинств.