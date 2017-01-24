Пресс-секретарь Трампа: у нас нет намерения лгать журналистам

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста, «намерен ли он всегда говорить правду с этой трибуны», передает Медуза со ссылкой на CNN.

После первого брифинга журналисты уличили Спайсера в предоставлении прессе недостоверных фактов.

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Спайсер заявил, что верит в необходимость властей «быть честными с американским народом» и признал, что Белый дом может иногда сообщать журналистам неверную информацию — в частности, из-за стремления как можно скорее предоставить гражданам актуальные сведения.

«Но в наши намерения не входит лгать вам», — заявил пресс-секретарь.

Спайсер отметил, что иногда и СМИ допускают ошибки, и им приходится давать опровержения после публикации.

«Это же не значит, что вы хотели обмануть читателей, не правда ли? Я думаю, у нас должны быть одинаковые возможности», — сказал он.

Напомним, 21 января, на следующий день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, его пресс-секретарь Шон Спайсер обвинил журналистов в искажении данных о количестве посетителей на церемонии. СМИ обратили внимание, что Спайсер при этом привел неверные данные. Советник Трампа Келлиэнн Конуэй впоследствии заявила, что он высказал не «ложные утверждения», а «альтернативные факты».