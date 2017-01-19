Жительница Германии украсила свой сад снежной скульптурой Трампа (фоторепортаж)

Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

Магдалена Каммермеймер сделала снежную скульптуру избранного президента США Дональда Трампа в своем саду в общине Венценбах вблизи баварского города Регенсбург, что в Германии.

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Скульптура сделана в виде большой головы Трампа с открытым ртом, что, видимо, демонстрирует характерную мимику новоизбранного президента в представлении автора.

Как сообщал УНИАН, в конце года в Китае установили гигантскую статую петуха, прическа и жесты которого очень напоминают избранного президента США Дональда Трампа. Скульптура была произведена по заказу компании, которой принадлежит торговый центр и она станет его талисманом.