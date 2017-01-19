Жительница Германии украсила свой сад снежной скульптурой Трампа (фоторепортаж)

18:47, 19 января 2017
Курьёзы
931 0

В Германии накануне инаугурации нового президента США появилась снежная карикатурная скульптура Дональда Трампа.

Магдалена Каммермеймер сделала снежную скульптуру Трампа REUTERS

Соответствующие фото опубликовало агентство Reuters.

Магдалена Каммермеймер сделала снежную скульптуру избранного президента США Дональда Трампа в своем саду в общине Венценбах вблизи баварского города Регенсбург, что в Германии.

Читайте такжеВ Запорожье открыли памятник Путину со "злодейски убиенным русскоязычным" снегирем

Скульптура сделана в виде большой головы Трампа с открытым ртом, что, видимо, демонстрирует характерную мимику новоизбранного президента в представлении автора.

Как сообщал УНИАН, в конце года в Китае установили гигантскую статую петуха, прическа и жесты которого очень напоминают избранного президента США Дональда Трампа. Скульптура была произведена по заказу компании, которой принадлежит торговый центр и она станет его талисманом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#Германия#скульпутра