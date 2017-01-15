На Донетчине из зала суда отпустили мужчину, который был в розыске 10 лет

Задержанный полицией организатор преступной группы, который 10 лет находился в розыске за разбойное нападение, оказался на воле.

Об этом сообщила телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Краснолиманский городской суд не избрал меру пресечения подозреваемому и отложил рассмотрение на 16 января. Задержанный был отпущен из зала суда, говорится в сообщении.

В сообщении полиции говорится, что мужчина, который был отпущен судом в 2007 году вместе с тремя сообщниками совершил разбойное нападение с применением насилия на предприятие в селе Ямполь. Тогда было похищено оборудование, которое предназначалось для газофикации сел. Правоохранители потратили 10 лет на поиски злоумышленника, который скрывался в четырех областях Украины, используя поддельные документы. Его соучастники тем временем были задержаны по "горячим следам" и осуждены. Похищенные трубы организатор продал в Луганской области, выручив около 200 тысяч гривень.

12 января оперативники Лиманского отделения полиции получили информацию о том, что 42-летний разыскиваемый на Новогодние праздники приехал погостить к матери в Ямполь. При проверке информации, он был задержан.

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У мужчины изъяли паспорт на чужое имя, который по базам данных считается потерянным, также, 4 мобильных телефона. Установлено, что задержанный также разыскивается харьковскими коллегами за угон. В прошлом году он незаконно завладел в Харькове грузовым транспортным средством.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.4 ст 187 УК (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах либо совершенный организованной группой). Правонарушение наказывается на срок от 8 до 15 лет.

"Решение, в результате которого подозреваемый в тяжелом преступлении оказался на воле, является недопустимым. В связи с этим, следственным отделом Лиманского ВП и местной прокуратурой решается вопрос о представлении в отношении неправомерности действий суда, чтобы злоумышленник, который скрывался от закона, понес заслуженное наказание", - заявили в пресс-службе полиции.