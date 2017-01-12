Немецкий машинист принял снеговика на рельсах за человека, судьба снежного "виновника" остается неизвестной

Об этом пишет Русская служба BBC.

Инцидент произошел в среду днем рядом с городом Везенберг на севере страны. Три человека, личность которых установить пока не удалось, слепили на рельсах снеговика ростом примерно полтора метра.

Машинист следовавшего по этим путям поезда издалека принял снеговика за человека на рельсах и применил процедуру экстренного торможения, которая очень серьезно вредит тормозам состава.

Пострадавших среди пассажиров нет, а вот ущерб поезду оценили в 5 тысяч евро. Судьба снеговика остается неизвестной: немецкие СМИ не уточняют, успел ли машинист полностью остановить поезд до столкновения.

Сейчас полиция ищет создателей снеговика. Немецкие железные дороги намерены взыскать с них ущерб, причиненный составу. Кроме того, им грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.

Читайте такжеУченые слепили самого мелкого в мире "снеговика" (фото)

Это не единственный необычный инцидент, произошедший за последние сутки с поездами в Германии. В ночь на четверг на западе страны сошел с рельсов нидерландский товарный поезд, врезавшийся в брошенный на путях сейф.

Жертв и пострадавших в результате случившегося нет. Полиция полагает, что сейф бросили на рельсы воры, выкорчевавшие его из торгового автомата, но так и не сумевшие открыть. Найти подозреваемых пока не удалось.

Напомним, ранее снеговик "отомстил" разрушившей его женщине.