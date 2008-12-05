Поляки будут праздновать без оглядки на кризис

Большинство поляков не планируют через финансовый кризис уменьшать расходы на подарки близким на рождественские и новогодние праздники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного GfK Polonia для газеты Rzeczpospolitа.

Как показывают результаты опроса, лишь 20% поляков планируют экономить на праздничных расходах. Остальные планируют потратить по меньшей мере столько же, если не больше, чем в прошлом году.

По данным газеты, в прошлом году на празднование Рождества и Нового года поляки потратили около 7,5 млрд. дол.

Опрос свидетельствует, что почти 60% опрошенных планируют потратить на праздничный стол от 30 до 170 долларов.

Каждый второй поляк приблизительно столько же потратит на подарки.

Rzeczpospolitа отмечает, что традиционно близким планируют дарить косметику, сладости и игрушки.

В рамках исследования были опрошены 1 тыс. человек, согласно репрезентативным группам.

Как сообщал УНИАН, по данным ноябрьского опроса TNS OBOP, 66% поляков не почувствовали последствий финансового кризиса, хотя почти 60% ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшее время.