Глава МИД Британии посмеялся над кожаными брюками премьера

Об этом сообщает The Telegraph.

Выступая на рождественской вечеринке перед журналистами и послами в Лондоне, Джонсон заявил, что Британия настолько космополитическая страна, что ее население пьет больше шампанского и покупает больше немецких машин, чем кто-либо еще, а "наш чудесный премьер-министр носит ледерхозе (национальные баварские штаны)".

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В последнее время Мэй несколько раз отпускала шутки в адрес Джонсона, теперь министр иностранных дел решит ответить ей тем же.