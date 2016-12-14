Глава МИД Британии посмеялся над кожаными брюками премьера
20:28, 14 декабря 2016Курьёзы
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посмеялся над кожаными брюками премьер-министра Терезы Мэй.
Тереза Мэй / REUTERS
Об этом сообщает The Telegraph.
Выступая на рождественской вечеринке перед журналистами и послами в Лондоне, Джонсон заявил, что Британия настолько космополитическая страна, что ее население пьет больше шампанского и покупает больше немецких машин, чем кто-либо еще, а "наш чудесный премьер-министр носит ледерхозе (национальные баварские штаны)".
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В последнее время Мэй несколько раз отпускала шутки в адрес Джонсона, теперь министр иностранных дел решит ответить ей тем же.
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