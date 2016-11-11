В ЮАР стая мангустов "вторглась" на поле во время турнира по гольфу (видео)
13:48, 11 ноября 2016Курьёзы
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Животные пробежали через все поле, но не тронули ни одного мяча.
Стая мангустов "вторглась" на поле во время турнира по гольфу / Скриншот
Во время Европейского тура соревнований Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA) в южноафриканском Сан-Сити, на поле для гольфа вторглась стая мангустов.
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На видео в официальном "Твиттере" Европейского тура животные выбегают на траву, но через некоторое время уходят, не тронув ни одного мяча.
They're back...— The European Tour (@EuropeanTour) November 11, 2016
Return of the Mongooses!
https://t.co/KGoy9ek8q6
About 20 mongoose invade the green...
But they know not to interfere with the ball.
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