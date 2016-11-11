В ЮАР стая мангустов "вторглась" на поле во время турнира по гольфу (видео)

13:48, 11 ноября 2016
Курьёзы
1052 0

Животные пробежали через все поле, но не тронули ни одного мяча.

скриншот

Во время Европейского тура соревнований Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA) в южноафриканском Сан-Сити, на поле для гольфа вторглась стая мангустов.

Читайте такжеВ Великобритании объяснили существование странных исследований "британских ученых"

На видео в официальном "Твиттере" Европейского тура животные выбегают на траву, но через некоторое время уходят, не тронув ни одного мяча.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter