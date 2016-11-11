В ЮАР стая мангустов "вторглась" на поле во время турнира по гольфу (видео)

Во время Европейского тура соревнований Профессиональной ассоциации гольфистов (PGA) в южноафриканском Сан-Сити, на поле для гольфа вторглась стая мангустов.

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На видео в официальном "Твиттере" Европейского тура животные выбегают на траву, но через некоторое время уходят, не тронув ни одного мяча.

They're back...



Return of the Mongooses!



https://t.co/KGoy9ek8q6 — The European Tour (@EuropeanTour) November 11, 2016