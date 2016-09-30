PornHub пообещал подарить премиум-аккаунты всем россиянам для обхода блокировки

Об этом сообщается на странице компании во «ВКонтакте».

Порносайт начал акцию под названием Free Russia, где предложил двухнедельный доступ к не заблокированному в России ресурсу Pornhub Premium в обмен на подписку на официальную страницу компании во «ВКонтакте».

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На премиальной версии сайта в HD-качестве публикуются полные версии роликов известных студий для взрослых.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября сайт был внесен в реестр запрещенной информации. Кроме того, в реестр был внесен и портал YouPorn, принадлежащий PornHub.

Роскомнадзор заблокировал PornHub по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Суд постановил запретить сайт из-за того, что он нарушает «запрет на распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов на указанном сайте». В свою очередь YouPorn был заблокирован по решению Первореченского районного суда Владивостока.