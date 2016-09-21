На Луганщине таджика будут судить за взятку пограничнику в российских рублях в День независимости
В Луганской области прокуратура передала в суд дело против гражданина Таджикистана, который хотел дать взятку пограничнику.
Об этом сообщает прокуратура Луганщины.
Установлено, что 24 августа в 18:50 была зафиксирована попытка предоставления неправомерной выгоды служебному лицу пограничной службы гражданином Таджикистана в размере 1500 рублей РФ во время прохождения паспортного контроля на въезд в Украину через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Танюшевка» для содействия в беспрепятственном и быстром пересечении государственной границы.
Читайте такжеВ Одессе за взятку осудили экс-милиционера Путина
Новопсковским отделом Старобельской местной прокуратуры гражданину Таджикистана сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.