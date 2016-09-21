На Луганщине таджика будут судить за взятку пограничнику в российских рублях в День независимости

11:39, 21 сентября 2016
Курьёзы
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В Луганской области прокуратура передала в суд дело против гражданина Таджикистана, который хотел дать взятку пограничнику.

REUTERS

Об этом сообщает прокуратура Луганщины.

Установлено, что 24 августа в 18:50 была зафиксирована попытка предоставления неправомерной выгоды служебному лицу пограничной службы гражданином Таджикистана в размере 1500 рублей РФ во время прохождения паспортного контроля на въезд в Украину через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Танюшевка» для содействия в беспрепятственном и быстром пересечении государственной границы.

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Новопсковским отделом Старобельской местной прокуратуры гражданину Таджикистана сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

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