В Харькове налоговику за взятку более чем в 70 тысяч присудили 25,5 тысяч штрафа

В Харькове налоговика, которого задержали за получение более 70 тыс. грн взятки, суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн.

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, начальник одного из управлений районной налоговой инспекции Харькова был задержан в мае на взятке в 71 тыс. грн. Она вымогала от директора общества неправомерную выгоду за возвращение НДС, подлежащего к возмещению.

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«38-летнюю руководительницу из налоговой оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ Нацполиции совместно с УСБУ и следователями прокуратуры задержали по месту ее проживания», - отмечается в сообщении.

Следователи прокуратуры уведомили чиновницу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и материалы с обвинительным актом направили в суд.

«В настоящее время суд вынес приговор налоговику-взяточнице. За коррупционную деятельность она уплатит 25,5 тысяч гривен штрафа», - говорится в сообщении.