Жителям КНДР запретили говорить о власти с сарказмом

Как сообщает Радио Свободная Азия, теперь сатира или сарказм при обсуждении северокорейских властей будут расцениваться как "враждебные действия" по отношению к государству.

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Например, под запрет попало высказывание "Во всем виноваты США", которое корейцы используют, чтобы высмеять тенденцию своего правительства винить другую страну в своих проблемах.

Как сообщал УНИАН, недавно КНДР опубликовала фото похудевшего и радостного Ким Чен Ына по случаю запуска баллистической ракеты, который стал "успехом из успехов и победой из побед".