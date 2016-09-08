Жителям КНДР запретили говорить о власти с сарказмом
21:15, 08 сентября 2016Курьёзы
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Власти Северной Кореи запретили гражданам использовать сарказм в разговорах о правительстве.
REUTERS
Как сообщает Радио Свободная Азия, теперь сатира или сарказм при обсуждении северокорейских властей будут расцениваться как "враждебные действия" по отношению к государству.
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Например, под запрет попало высказывание "Во всем виноваты США", которое корейцы используют, чтобы высмеять тенденцию своего правительства винить другую страну в своих проблемах.
Как сообщал УНИАН, недавно КНДР опубликовала фото похудевшего и радостного Ким Чен Ына по случаю запуска баллистической ракеты, который стал "успехом из успехов и победой из побед".
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